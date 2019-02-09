Смотреть с любого ракурса: впервые в Украине запустят многокамерную трансляцию Нацотбора на «Евровидение»
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Розсилка
Гостем первого полуфинала станет представитель от Украины на «Евровидении-2018» Melovin
Уже сегодня в 19:00 на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ стартуют прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2019. Параллельно с телеэфиром будет идти многокамерная прямая трансляция в Youtube.
Это означает, что каждый зритель сам сможет выбирать себе ракурс, с которого он хочет следить за происходящим.
О техническом нововведении рассказала руководитель Национального отбора Наталья Франчук/
«Мы даем пользователям соцсетей уникальную возможность во время прямого эфира самостоятельно выбирать ракурс просмотра. В прошлом году наши трансляции в соцсетях были в HD качестве, в этом наши коллеги из StarLight Rental предложили нам пойти еще дальше и стать первыми, кто запустит многокамерную трансляцию в Youtube. Если вы не хотите смотреть раскадрованный номер, который идет в телеэфир, кликайте и выбирайте, за чьей реакцией сейчас наблюдать – членов жюри или участника».
Напомним порядок выступлений участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019:
1. The Hypnotunez
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
7. Brunettes Shoot Blondes
8. Bahroma
Второй полуфинал Нацотбора состоится 16 февраля. Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Израиле, станет известно в финале Нацотбора 23 февраля.
В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.
«Евровидение -2019» состоится в Тель-Авиве. Лозунг конкурса - Dare to Dream (Позволь себе мечтать). В конкурсе примут участие 42 страны.
Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале «Евровидения» 14 мая. Второй полуфинал - 16 мая. Финал состоится 18 мая.