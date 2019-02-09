Смотреть с любого ракурса: впервые в Украине запустят многокамерную трансляцию Нацотбора на «Евровидение»



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Жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов

Гостем первого полуфинала станет представитель от Украины на «Евровидении-2018» Melovin

Уже сегодня в 19:00 на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ стартуют прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2019. Параллельно с телеэфиром будет идти многокамерная прямая трансляция в Youtube.

Это означает, что каждый зритель сам сможет выбирать себе ракурс, с которого он хочет следить за происходящим.

О техническом нововведении рассказала руководитель Национального отбора Наталья Франчук/

«Мы даем пользователям соцсетей уникальную возможность во время прямого эфира самостоятельно выбирать ракурс просмотра. В прошлом году наши трансляции в соцсетях были в HD качестве, в этом наши коллеги из StarLight Rental предложили нам пойти еще дальше и стать первыми, кто запустит многокамерную трансляцию в Youtube. Если вы не хотите смотреть раскадрованный номер, который идет в телеэфир, кликайте и выбирайте, за чьей реакцией сейчас наблюдать – членов жюри или участника».

Напомним порядок выступлений участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019:

Второй полуфинал Нацотбора состоится 16 февраля. Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Израиле, станет известно в финале Нацотбора 23 февраля.

В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

«Евровидение -2019» состоится в Тель-Авиве. Лозунг конкурса - Dare to Dream (Позволь себе мечтать). В конкурсе примут участие 42 страны.

Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале «Евровидения» 14 мая. Второй полуфинал - 16 мая. Финал состоится 18 мая.