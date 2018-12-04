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    Шоу-биз

    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку

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    <p>Кадр из фильма</p> <p></p> - Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку

    Кадр из фильма

    Фото: buro247.ua

    «Ведь я — такой маленький человек в сравнении с ней», - отмечает актриса

    Украинская актриса Дарья Полунина сыграет Лесю Украинку в биографической драме о поэтессе. Рабочее название проекта — «Леся Українка. Узлісся». Режиссер картины — Нана Джанелидзе. Об этом сообщает Buro 24/7

    «До этого образ Леси был для меня очень хрестоматийным. После того как я начала глубже изучать ее жизнь, мне даже стало страшно от того, какой великой была эта женщина. Ведь я — такой маленький человек в сравнении с ней, как мне это передать? Чем дальше, тем больше я понимаю, какой живой, чувственной и великой она была. Очень хочется, чтобы об этом узнали все», — говорит Дарья. 

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    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку
    Фото: buro247.ua

    Дарья Полунина дебютировала в коротком метре «Кровянка» режиссера Аркадия Непыталюка. В 2016 году картина была удостоена премии Украинской киноакадемии «Золотая дзига». После этого Дарья снялась еще в одной короткометражке — «Сашка» (режиссер — Катажина Лесиш) — и получила за нее премию кинофестиваля Spektrum в Польше. Далее случился дебют в полнометражном фильме «Фокстер & Макс» режиссера Анатолия Матешко.

     

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