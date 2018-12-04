Стала известна актриса, которая сыграет Лесю Украинку



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Кадр из фильма Фото: buro247.ua

«Ведь я — такой маленький человек в сравнении с ней», - отмечает актриса

Украинская актриса Дарья Полунина сыграет Лесю Украинку в биографической драме о поэтессе. Рабочее название проекта — «Леся Українка. Узлісся». Режиссер картины — Нана Джанелидзе. Об этом сообщает Buro 24/7

«До этого образ Леси был для меня очень хрестоматийным. После того как я начала глубже изучать ее жизнь, мне даже стало страшно от того, какой великой была эта женщина. Ведь я — такой маленький человек в сравнении с ней, как мне это передать? Чем дальше, тем больше я понимаю, какой живой, чувственной и великой она была. Очень хочется, чтобы об этом узнали все», — говорит Дарья.

Дарья Полунина дебютировала в коротком метре «Кровянка» режиссера Аркадия Непыталюка. В 2016 году картина была удостоена премии Украинской киноакадемии «Золотая дзига». После этого Дарья снялась еще в одной короткометражке — «Сашка» (режиссер — Катажина Лесиш) — и получила за нее премию кинофестиваля Spektrum в Польше. Далее случился дебют в полнометражном фильме «Фокстер & Макс» режиссера Анатолия Матешко.