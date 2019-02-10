Стали известны первые финалисты украинского нацотбора на «Евровидение»
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Розсилка
В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников
Сегодня в Киеве состоялся первый тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019».
В жюри национального конкурса в этом году были Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.
в первом туре за право выйти в финал отбора будут соревноваться 8 участников:
1. The Hypnotunez
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
7. Brunettes Shoot Blondes
8. Bahroma
Итоги судейского голосования:
1 балл - The Hypnotunez,
2 балла - Letay,
3 балла - Bahroma,
4 балла - Vera Kekelia,
5 баллов - группа ЦеШо
6 баллов - Maruv,
7 баллов - Brunettes Shoot Blondes,
8 баллов - Yuko
Зато зрители распределили участников следующим образом:
1 балл - The Hypnotunez,
2 балла - Vera Kekelia,
3 балла - Letay,
4 балла - Bahroma,
5 баллов - Yuko,
6 баллов - группа ЦеШо,
7 баллов - Brunettes Shoot Blondes,
8 баллов - Maruv,
В итоге по результатам голосования членов жюри и зрителей в финал вышли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.
Напомним, второй полуфинал национального отбора состоится 16 февраля