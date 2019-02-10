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    Шоу-биз

    Стали известны первые финалисты украинского нацотбора на «Евровидение»

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    Стали известны первые финалисты украинского нацотбора на «Евровидение»

    В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников

    Сегодня в Киеве состоялся первый тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019».

    В жюри национального конкурса в этом году были Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

    в первом туре за право выйти в финал отбора будут соревноваться 8 участников:

    1. The Hypnotunez

    2. Letay 

    3. Vera Kekelia

    4. ЦеШо 

    5. Yuko

    6. Maruv

    7. Brunettes Shoot Blondes 

    8. Bahroma 

    Итоги судейского голосования:

    1 балл - The Hypnotunez,

    2 балла - Letay,

    3 балла - Bahroma,

    4 балла - Vera Kekelia,

    5 баллов - группа ЦеШо

    6 баллов - Maruv,

    7 баллов - Brunettes Shoot Blondes,

    8 баллов - Yuko

    Зато зрители распределили участников следующим образом:

    1 балл - The Hypnotunez,

    2 балла - Vera Kekelia,

    3 балла - Letay,

    4 балла - Bahroma,

    5 баллов - Yuko,

    6 баллов - группа ЦеШо,

    7 баллов - Brunettes Shoot Blondes,

    8 баллов - Maruv,

    В итоге по результатам голосования членов жюри и зрителей в финал вышли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.

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    Напомним, второй полуфинал национального отбора состоится 16 февраля

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