Стали известны первые финалисты украинского нацотбора на «Евровидение»



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В первом туре за право выйти в финал отбора соревновались восемь участников

Сегодня в Киеве состоялся первый тур национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019».

В жюри национального конкурса в этом году были Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

в первом туре за право выйти в финал отбора будут соревноваться 8 участников:

Итоги судейского голосования:

1 балл - The Hypnotunez,

2 балла - Letay,

3 балла - Bahroma,

4 балла - Vera Kekelia,

5 баллов - группа ЦеШо

6 баллов - Maruv,

7 баллов - Brunettes Shoot Blondes,

8 баллов - Yuko

Зато зрители распределили участников следующим образом:

1 балл - The Hypnotunez,

2 балла - Vera Kekelia,

3 балла - Letay,

4 балла - Bahroma,

5 баллов - Yuko,

6 баллов - группа ЦеШо,

7 баллов - Brunettes Shoot Blondes,

8 баллов - Maruv,

В итоге по результатам голосования членов жюри и зрителей в финал вышли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.

Напомним, второй полуфинал национального отбора состоится 16 февраля