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    Шоу-биз

    Стали известны результаты Детского Евровидения 2018

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    Дарина Красновецкая - Стали известны результаты Детского Евровидения 2018
    Дарина Красновецкая

    В конкурсе принимали участие дети из 20 стран мира

    В Минске закончился международный детский песенный конкурс, на котором нашу страну представляла Дарина Красновецкая из Винницы.

    В конкурсе принимали участие дети из 20 стран мира и каждый из конкурсантов исполнял песню на своем языке. Третье место заняла представительница Австралии, которая долго лидировала в голосовании жюри, но получила невысокие оценки зрителей. Второе место занял дуэт из Франции. Дети получили высокие оценки зрителей, в то время как жюри также не дали им очень высоких баллов.

    Первое место впервые в истории участия в детском и взрослом Евровидении заняла Польша. Самый высокий балл - 136 - зрители отдали Роксане Вегиль. Юная певица победила в конкурсе с 215 баллами.

    Нашу страну представляла Дарина Красновецкая. С песней Say Love она выступила первой и заняла четвертое место по результатам голосования жюри и четвертое место по результатам голосования зрителей.

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