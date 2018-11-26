Стали известны результаты Детского Евровидения 2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарина Красновецкая

В конкурсе принимали участие дети из 20 стран мира

В Минске закончился международный детский песенный конкурс, на котором нашу страну представляла Дарина Красновецкая из Винницы.

В конкурсе принимали участие дети из 20 стран мира и каждый из конкурсантов исполнял песню на своем языке. Третье место заняла представительница Австралии, которая долго лидировала в голосовании жюри, но получила невысокие оценки зрителей. Второе место занял дуэт из Франции. Дети получили высокие оценки зрителей, в то время как жюри также не дали им очень высоких баллов.

Первое место впервые в истории участия в детском и взрослом Евровидении заняла Польша. Самый высокий балл - 136 - зрители отдали Роксане Вегиль. Юная певица победила в конкурсе с 215 баллами.

Нашу страну представляла Дарина Красновецкая. С песней Say Love она выступила первой и заняла четвертое место по результатам голосования жюри и четвертое место по результатам голосования зрителей.

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