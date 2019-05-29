Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже



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Джиджи Хадид Фото: Vogue México

Джиджи очень легко даются различные образы

24-летняя топ-модель Джиджи Хадид украсила обложку июньского выпуска Vogue México. Модель примерила несколько ретрообразов, а также показала себя в актуальных в этом сезоне однотонных купальниках.Звезда снималась на мексиканском пляже у города Плайя-дель-Кармен. Стилисты уложили волосы Хадид в объемную и небрежную прическу, создав беззаботный летний образ. Макияж модели сделан с акцентом на глаза.

Поклонники Джиджи пришли в восторг от результата. Они замечают, что фотографу удалось создать иллюзию ретросъемки. Девушка выглядит изысканно и утонченно, в духе прошлого века. Кажется, будто ей вообще наплевать на курортную жару.

В обычной жизни Джиджи тоже легко меняет образы. Свой день рождения звезда отметила вечеринкой в джинсовом стиле. Спортом она занимается в одежде собственной коллекции.