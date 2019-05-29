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    Шоу-биз

    Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже

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    <p>Джиджи Хадид</p> <p><span>Фото: Vogue M&eacute;xico</span></p> - Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже

    Джиджи Хадид

    Фото: Vogue México

    Джиджи очень легко даются различные образы

    24-летняя топ-модель Джиджи Хадид украсила обложку июньского выпуска Vogue México. Модель примерила несколько ретрообразов, а также показала себя в актуальных в этом сезоне однотонных купальниках.Звезда снималась на мексиканском пляже у города Плайя-дель-Кармен. Стилисты уложили волосы Хадид в объемную и небрежную прическу, создав беззаботный летний образ. Макияж модели сделан с акцентом на глаза.

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    Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже
    Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже
    Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже
    Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже
    Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже
    Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже
    Супермодель Джиджи Хадид устроила жаркую фотосессию на мексиканском пляже
    Фото: Vogue México

    Поклонники Джиджи пришли в восторг от результата. Они замечают, что фотографу удалось создать иллюзию ретросъемки. Девушка выглядит изысканно и утонченно, в духе прошлого века. Кажется, будто ей вообще наплевать на курортную жару.

    В обычной жизни Джиджи тоже легко меняет образы. Свой день рождения звезда отметила вечеринкой в джинсовом стиле. Спортом она занимается в одежде собственной коллекции.

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    знаменитости шоу-бизнес Джиджи Хадид
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