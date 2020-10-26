«Танцы со звездами»: еще один участник заболел коронавирусом



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Дмитрий Жук, партнер фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной

На проекте еще один участник заболел Covid-19

Дмитрий Жук, партнер фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной на «Танцах со звездами», подхватил коронавирусную инфекцию. Танцор не смог выйти на паркет девятого прямого эфира из-за плохого самочувствия, поэтому его заменил Дмитрий Дикусар.

Девятый эфир назывался «Вечер выпускников», и он был посвящен звездам прошлых сезонов. Поэтому вместе с Саниной и Дикусаром танцевал еще Женя Кот, который в прошлом году стал победителем вместе с Ксенией Мишиной.

Трио продемонстрировало страстное аргентинское танго и получило высокие оценки судей (39 из 40 баллов), а также поддержку телезрителей, которые активно голосовали за них.

В этом выпуске Юлия Санина и Дима Жук стали первой парой, которая прошла в следующий эфир. Но пока не известно, сможет ли танцор выступить в десятом прямом эфире, который состоится 1 ноября. Кроме плохого самочувствия у Дмитрия также поднялась высокая температура.

Стоит отметить, что коронавирус поразил уже несколько участников проекта. И если Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая смогли продолжить участие на проекте несмотря на инфекцию, то Олег Винник и Алена Шоптенко не смогли выйти на паркет. Кроме того, Covid-19 отправил на самоизоляцию Позитива и его партнершу Юлию Сахневич.

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