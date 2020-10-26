«Танцы со звездами»: главные неудачники девятого эфира



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Неожиданно проект покинула пара Дарьи Петрожицькои и Игоря Гелуненко. instagram.com/tanci1plus1/

Организаторы проекта прислушались к Петрожицкой и удовлетворили ее желание

Вчера состоялся девятый прямой эфир обновленного третьего сезона проекту «Танцы со звездами».

Все участники шоу сегодня выходили на сцену с выпускниками прошлых сезонов и демонстрировали роскошную хореографию. Но в следующий эфир прошло только шесть пар.

В эфире в зону риска попали три пары: Сергей Танчнець с Яной Цыбульской, Ольга Фреймут с Ильей Падзиной и Надежда Мейхер с Кириллом Васюком.

Так, начиная с позапрошлого воскресенья, две пары набравшие низкую сумму баллов, боряться за возможность остаться в проекте, им необходимо продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. Так, за шанс выступить в десятом эфире пришлось побороться Сергею и Надежде, которые одновременно должны были станцевать танец-сюрприз.

Однако, неожиданно Дарья Петрожицкая решила уступить место одной из этих пар и попросила отпустить их с Игорем.

По словам актрисы, она очень устала, поэтому обратилась с просьбой покинуть проект и тем самым спасти пары Надежды Мейхер и Сергея Танцинця.

Организаторы проекта прислушались к Петрожицкой и удовлетворили ее желание уйти с шоу.

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