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    Шоу-биз

    Телеведущую СТБ собирались побить за шуточки

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    Телеведущую СТБ собирались побить за шуточки

    Наталья Гарипова рассказала о первом конфликте на выступлении

    Об инциденте ведущая написала у себя в Instagram

    «Успех - это когда ты своим текстом кого-то настолько задел за живое, что организаторы предлагают тебе охрану. Мой первый конфликт на выступлении. Мужчина вышел бить мне лицо. Выдержка. - Не смешно!!! - Конечно не смешно! Потому что самое смешное ты увидишь дома, когда посмотришь в свои трусы! скоро мне будет страшно ходить по улицам. Страшно, но смешно!)))», - подвела итог Гарипова.

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    Публикация от Наталья Гарипова (@nataly.garipova)

    Ранее «Скотч» сообщал, что известная ведущая родила ребенка.

    телевидение конфликт
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