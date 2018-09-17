Телеведущую СТБ собирались побить за шуточки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталья Гарипова рассказала о первом конфликте на выступлении

Об инциденте ведущая написала у себя в Instagram

«Успех - это когда ты своим текстом кого-то настолько задел за живое, что организаторы предлагают тебе охрану. Мой первый конфликт на выступлении. Мужчина вышел бить мне лицо. Выдержка. - Не смешно!!! - Конечно не смешно! Потому что самое смешное ты увидишь дома, когда посмотришь в свои трусы! скоро мне будет страшно ходить по улицам. Страшно, но смешно!)))», - подвела итог Гарипова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Гарипова (@nataly.garipova) 15 Сен 2018 в 9:52 PDT

Ранее «Скотч» сообщал, что известная ведущая родила ребенка.