Телеведущую СТБ собирались побить за шуточки
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Розсилка
Наталья Гарипова рассказала о первом конфликте на выступлении
Об инциденте ведущая написала у себя в Instagram
«Успех - это когда ты своим текстом кого-то настолько задел за живое, что организаторы предлагают тебе охрану. Мой первый конфликт на выступлении. Мужчина вышел бить мне лицо. Выдержка. - Не смешно!!! - Конечно не смешно! Потому что самое смешное ты увидишь дома, когда посмотришь в свои трусы! скоро мне будет страшно ходить по улицам. Страшно, но смешно!)))», - подвела итог Гарипова.
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Ранее «Скотч» сообщал, что известная ведущая родила ребенка.