Тина Кароль из Великобритании поздравила украинцев с праздником (фото)

Тина Кароль проводит время с сыном

Певица и ее сын позировали в вышиванках

Певица Тина Кароль, проводящая время с сыном в Великобритании, поздравила украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

В Instagram Stories артистка поделилась личными фото с 13-летним Вениамином. Исполнительница и ее наследник позировали в вышиванках. «С Днем Достоинства», – подписала фотографию Кароль.

Вместе с сыном певица также посетила Центр украинской общины в Великобритании.

В Дерби (центральный город графства Дербишир) Тина и Вениамин присутствовали на воскресной службе.

Как известно, Вениамин посещает воскресную школу и иногда помогает на службе как пономарь.

Сын Кароль является учеником элитной начальной школы (Repton Preparatory School). Артистка видится с наследником только на каникулах. Вениамин также танцует гопак, играет на фортепиано и барабанах и занимается фехтованием.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль призналась, что открыла для себя новую диету. По словам артистки, что бы достичь сногсшибательных результатов, она употребляет большое количество жиров.