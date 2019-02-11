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    Шоу-биз

    Триумф Дональда Гловера и Леди Гаги: полный список лауреатов Grammy Awards

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    Леди Гага - Триумф Дональда Гловера и Леди Гаги: полный список лауреатов Grammy Awards
    Леди Гага

    В Лос-Анджелесе состоялась очередная церемония награждения престижной музыкальной премии

    Академия звукозаписи в 61-й раз подвела итоги года и назвала имена выдающихся деятелей музыкальной индустрии.

    Лауреатом в главных номинациях, «Песня года» и «Запись года», стал американский актер Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino. Его наградили за песню This Is America. К слову, он удостоился наград и в еще нескольких категориях: «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». «Лучшим новым исполнителем» назвали Дуа Липу, а «Альбомом года» стала пластинка кантри-певицы Кейси Масгрейвс.

    Так выглядит список победителей в главных категориях:

    • Запись года: This Is America — Childish Gambino
    • Альбом года: Golden Hour — Kacey Musgraves
    • Песня года: This Is America — Childish Gambino
    • Лучший новый исполнитель: Dua Lipa
    • Лучшее сольное поп-исполнение: Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) — Lady Gaga
    • Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper
    • Лучший вокальный поп-альбом: Sweetener — Ariana Grande
    • Лучшее рок-исполнение: When Bad Does Good — Chris Cornell
    • Лучшая песня в стиле рок: Masseduction — St. Vincent
    • Лучший рок-альбом: From The Fires — Greta Van Fleet
    • Лучшая R&B-песня: Boo'd Up — Ella Mai
    • Лучший современный урбан-альбом: Everything Is Love — The Carters
    • Лучший R&B-альбом: H.E.R. — H.E.R.
    • Лучшее рэп-исполнение: King's Dead — Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake; Bubblin — Anderson .Paak
    • Лучшее песенное-/рэп исполнение: This Is America — Childish Gambino
    • Лучшая рэп-песня: God's Plan — Drake
    • Лучший рэп-альбом: Invasion Of Privacy — Cardi B
    • Лучший сборник саундтреков к фильму: The Greatest Showman
    • Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму: Black Panther — Ludwig Göransson
    • Лучшая песня, написанная для кино и телевидения: Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper («Звезда родилась»)
    • Лучшая танцевальная запись: Electricity — Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson
    • Лучшее музыкальное видео: This Is America — Childish Gambino
    • Продюсер года: Фаррелл Уильямс
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