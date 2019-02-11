Триумф Дональда Гловера и Леди Гаги: полный список лауреатов Grammy Awards



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Леди Гага

В Лос-Анджелесе состоялась очередная церемония награждения престижной музыкальной премии

Академия звукозаписи в 61-й раз подвела итоги года и назвала имена выдающихся деятелей музыкальной индустрии.

Лауреатом в главных номинациях, «Песня года» и «Запись года», стал американский актер Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino. Его наградили за песню This Is America. К слову, он удостоился наград и в еще нескольких категориях: «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». «Лучшим новым исполнителем» назвали Дуа Липу, а «Альбомом года» стала пластинка кантри-певицы Кейси Масгрейвс.

Так выглядит список победителей в главных категориях: