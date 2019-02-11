Триумф Дональда Гловера и Леди Гаги: полный список лауреатов Grammy Awards
-
Розсилка
Леди Гага
В Лос-Анджелесе состоялась очередная церемония награждения престижной музыкальной премии
Академия звукозаписи в 61-й раз подвела итоги года и назвала имена выдающихся деятелей музыкальной индустрии.
Лауреатом в главных номинациях, «Песня года» и «Запись года», стал американский актер Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino. Его наградили за песню This Is America. К слову, он удостоился наград и в еще нескольких категориях: «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». «Лучшим новым исполнителем» назвали Дуа Липу, а «Альбомом года» стала пластинка кантри-певицы Кейси Масгрейвс.
Так выглядит список победителей в главных категориях:
- Запись года: This Is America — Childish Gambino
- Альбом года: Golden Hour — Kacey Musgraves
- Песня года: This Is America — Childish Gambino
- Лучший новый исполнитель: Dua Lipa
- Лучшее сольное поп-исполнение: Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) — Lady Gaga
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper
- Лучший вокальный поп-альбом: Sweetener — Ariana Grande
- Лучшее рок-исполнение: When Bad Does Good — Chris Cornell
- Лучшая песня в стиле рок: Masseduction — St. Vincent
- Лучший рок-альбом: From The Fires — Greta Van Fleet
- Лучшая R&B-песня: Boo'd Up — Ella Mai
- Лучший современный урбан-альбом: Everything Is Love — The Carters
- Лучший R&B-альбом: H.E.R. — H.E.R.
- Лучшее рэп-исполнение: King's Dead — Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake; Bubblin — Anderson .Paak
- Лучшее песенное-/рэп исполнение: This Is America — Childish Gambino
- Лучшая рэп-песня: God's Plan — Drake
- Лучший рэп-альбом: Invasion Of Privacy — Cardi B
- Лучший сборник саундтреков к фильму: The Greatest Showman
- Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму: Black Panther — Ludwig Göransson
- Лучшая песня, написанная для кино и телевидения: Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper («Звезда родилась»)
- Лучшая танцевальная запись: Electricity — Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson
- Лучшее музыкальное видео: This Is America — Childish Gambino
- Продюсер года: Фаррелл Уильямс
-