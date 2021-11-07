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    У экс-нардепа Онищенко есть неприятная семейная история: признание бывшей жены

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    Анна Ризатдинова огорчена, что ее бывший не общается с сыном<br /><br /> - У экс-нардепа Онищенко есть неприятная семейная история: признание бывшей жены

    Анна Ризатдинова огорчена, что ее бывший не общается с сыном

    фото: скриншот из видео программы «Светская жизнь»

    С сыном от гимнастки Анны Ризатдиновой экс-нардеп не общается

    Бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко, недавно получивший российское гражданство, не общается со своей бывшей женой, гимнасткой Анной Ризатдиновой и их общим сыном. Об этом она рассказала в программе «Светская жизнь». Анна также призналась, о том, что у экс-мужа недавно родилась дочь, узнала из новостей. Фото с младенцем он выложил в соцсетях.

    Александр Онищенко с новорожденной дочерью. Фото: Александр Онищенко/Facebook
    Александр Онищенко с новорожденной дочерью. Фото: Александр Онищенко/Facebook

    «Мы не общаемся и я даже не знала, что у Александра есть жена, кто она, что у него родился ребенок, девочка. Не то чтобы я была шокирована, но для меня это было так: «Вау, ничего себе, так быстро», – рассказала Ризатдинова.

    «Жизнь продолжается»: так он написал, я очень рада за него», – добавила гимнастка.

    В то же время, Анна расстроена, что бывший муж не общается с их сыном и не понимает, почему так сложилось. «У меня очень много вопросов, и нет ответов. Почему со мной так, почему с Ромой так. Какой-то ответ существует, но я его не знаю и наверняка не узнаю», – подытожила гимнастка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что бабушка Оксана Марченко опубликовала фото с внуком.

    Марченко заявила, что вера – это важная вещь для жизни, которую не видно, ведь «она дает возможность подняться над собой человеком».

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    Теги: Оксана Марченко история Александр Онищенко гражданство время
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    У экс-нардепа Онищенко есть неприятная семейная история: признание бывшей жены