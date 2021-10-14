Бабушка Оксана Марченко опубликовала фото с внуком

Жена посаженного под домашний арест Медведчука поздравила «братьев и сестер» с Покровом

Кума российского диктатора и жена нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука Оксана Марченко поздравила «братьев и сестер» с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Свой пост в Facebook она проиллюстрировала фотографией с внуком.

Марченко заявила, что вера – это важная вещь для жизни, которую не видно, ведь «она дает возможность подняться над собой человеком».

«Познание Бога, молитва и обращение к Высшим Небесным силам открывают совершенно иной мир. Делают другим тебя… Вот я, как будто все та же, но несомненно другая. Я не стремлюсь удержать время, я учусь быть благодарной», – написала Марченко.

Она добавила, что в этой жизни мы, женщины, можем уподобляться подвигам Матери Божьей и быть покровом, заступницами, защитницами малых сих, обидимых, нуждающихся, болящих.

«Вот в чем смысл праздника, который сегодня наступил», – объясняет жена Медведчука.

Как известно, 14 октября отмечают День защитников и защитниц Украины и День Украинского казачества, а также очередную годовщину создания УПА. Кроме того, верующие также отмечают День святой Покровы Пресвятой Богородицы.

К слову, на днях Марченко удивила анонсом нового сезона «Паломницы» (видео).

Напомним, Марченко завершила показ первого сезона своего пропагандистского фильма «Паломница». Сеть отпраздновала завершения сериала смешным видео.

Ранее сообщалось, что Марченко считает бывшую соратницу Януковича Анну Герман своим политическим ориентиром.

Также кума Путина в новой серии своего пропагандистского фильма «Паломница» появилась в компании российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает оккупацию Крыма.

К слову, Марченко сняла в фильме «Паломница» российского пропагандиста, который искал спасения в монастыре в Украине.

Ранее она окрестила известного боксера Вячеслава Узелкова.

Стоит отметить, что боксер Александр Усик появился в первой серии скандально известного кинопроекта «Паломница». После Усик рассказал, как попал в фильм. По его словам, специально он не для кого не снимался. А кадры с ним взяты из старого интервью с женой Виктора Медведчука.

Как известно, 12 октября суд продлил домашний арест Медведчуку до 7 декабря 2021 года.