Участники Евровидения-2019: Представители Чехии с британским акцентом Lake Malawi



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instagram / lakemalawimusic

Музыкант представят качественный инди-рок

Lake Malawi – это не только озеро на границе Малави, Танзании и Мозамбика. Это чешская инди-поп-группа, созданная в 2013 году. Вдохновением для названия послужила песня песня Бона Айвера Calgary с его одноименного альбома 2011 года.

Парни записали первый сингл в 2014 году и с тех пор захватили местную инди-сцену. Они выступили на всех крупных фестивалях Чехии и даже играли на разогреве у The Kooks, Mika, и Thirty Seconds to Mars.

Если в вашем в вкусе легкая музыка с британским оттенком - Lake Malawi отличный выбор. Несколько месяцев назад они покорили своим ярким выступлением всю Чехию и победили в национальном отборе на Евровидение-2019. В Тель-Авиве парни выступят с песней Friend of a Friend.

Как объяснил солист группы на чешском радио: «Это песня о дружбе, о идее, что достаточно иметь трех или четырех друзей, чтобы достичь всего желаемого во всем мире».