Удаляла ребра? Ким Кардашьян раскрыла секрет ее узкой талии



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Ким Кардашьян

Подруга знаменитости Анастасия Соар поделилась видео, на котором она откровенно спросила Ким, удаляла ли она ребра

38-летняя Ким Кардашьян опровергла слухи об очередной пластической операции, которую ей с недавних пор приписывают. Звезду заподозрили в удалении ребер, потому что ее талия стала очень тонкой.

Звезда реалити-шоу – обладательница пышных бедер и тонкой талии. Такая фигура инстадивы служит предметом обсуждения. Ким уверяет, что своими формами она обязана веганской диете и регулярным занятиям спортом.

Супруга Канье Уэста раскрыла секрет своей стройной фигуры. Она призналась, что ключ ее успеха – особая диета.

Подруга знаменитости Анастасия Соар поделилась видео, на котором она откровенно спросила Ким, удаляла ли она ребра. «Я думаю, что мне помогает вегетарианская диета. Сегодня моя талия действительно стала узкой», – заявила в ответ Ким.