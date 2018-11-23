Украиноязычный рэп-альбом возглавил чарт украинского iTunes



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Freel

До 2014 года рэпер был участником группы «На Відміну Від»

19 ноября украинский рэпер Freel выпустил свой дебютный сольный альбом «Спалах». Пластинка сразу же заняла первое место в чартах iTunes и Google Play в Украине.

Это нетипичное явление для украинской музыки, поскольку украиноязычный рэп не слишком популярен в нашей стране.

Альбом «Спалах» состоит из 14 треков, два - это традиционные для хип-хопа скиты, вставки между песнями, которые подводят к трекам. Один из этих скитов специально для «Спалаха» записал Сергей Жадан. Единственный совместный трек в альбоме записан с известным музыкантом Дилей.

«У каждого в жизни бывают такие моменты, когда твой мир рушится. В 2014-м это произошло со мной. Моя группа, дело всей жизни, распалась. Толстый конверт, где лежали деньги, заработанные написанием песен для «звезд» эстрады, опустел. Я переживал мучительный разрыв с девушкой, с которой у меня были длительные отношения. В стране начиналась война. И тогда я задумал написать «Спалах», - рассказывает Freel историю альбома.

Ранее сообщалось, как украинский рэпер сжег Кремль в новом клипе.