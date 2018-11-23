Украинская группа «Гайдамаки» получила «Золотой диск» в Польше



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В Польше альбом впервые услышали в конце января

20 ноября в Варшаве диск этно-рок-группы получил статус «Золотого». Специальный приз украинским музыкантам вручил музыкальный директор популярной радиостанции Польши «Тройка» Пьйотр Метц.

Отметим, что особое признание «Гайдамаки» получили за альбом «Мицкевич-Стасюк-Гайдамаки» - совместный музыкальный проект украинской группы «Гайдамаки» и польского писателя Андрея Стасюка.

За основу 10 композиций музыканты взяли «Крымские сонеты» Адама Мицкевича. Перевод стихов обеспечил украинский писатель Юрий Андрухович.

Для группы «Гайдамаки» это уже второй «Золотой диск». 2011 такую же награду получил диск «Voo Voo и Haydamaky». Этот альбом рзпродалы в Польше через две недели.

«Золотой диск» — специальный приз в виде золотой пластинки для исполнителей, у которых тираж записей превысил определённое количество: в Великобритании — 100 тыс., в США — 500 тыс. экземпляров и т. д. Превышение «золотого» тиража в два и более раз делает Золотой диск платиновым. Бриллиантовый диск в США присуждается за тираж более 10 млн экземпляров.