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    Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)

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    Певица Анастасия Приходько - Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)
    Певица Анастасия Приходько
    instagram.com/prykhodko_official/

    Сыну артистки исполнилось пять месяцев

    Украинская певица Анастасия Приходько, которая ранее показала редкое видео с мужем, рассказала о празднике в семье.

    Сегодня исполняется пять месяцев младшему члену семьи, сыну Насти Луке. По этому случаю звездная мама поделилась с фанатами в Instagram подборкой кадров с малышом. На них мальчик изображен еще совсем крохотным у мамы на руках.

    Лицо сына Приходько до сих пор не показывает, однако на этот раз на недавно сделанных кадрах несколько засветила малыша и поклонники сумели разглядеть милые щечки Луки.

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    Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)
    Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)
    Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)
    Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)
    Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)
    instagram.com/prykhodko_official/

    «Пять месяцев! Так это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш. Мы рядом — твои мама, папа, братик и сестричка», — написала Приходько.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)