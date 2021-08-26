Украинская певица впервые показала лицо маленького сына (фото)

Сыну артистки исполнилось пять месяцев

Украинская певица Анастасия Приходько, которая ранее показала редкое видео с мужем, рассказала о празднике в семье.

Сегодня исполняется пять месяцев младшему члену семьи, сыну Насти Луке. По этому случаю звездная мама поделилась с фанатами в Instagram подборкой кадров с малышом. На них мальчик изображен еще совсем крохотным у мамы на руках.

Лицо сына Приходько до сих пор не показывает, однако на этот раз на недавно сделанных кадрах несколько засветила малыша и поклонники сумели разглядеть милые щечки Луки.

«Пять месяцев! Так это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотрится на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш. Мы рядом — твои мама, папа, братик и сестричка», — написала Приходько.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.