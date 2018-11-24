Украинские ботаники нашли ошибку в клипе Kazka на песню «Плакала»



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Скриншот видео

Ученые считают, что не та фиалка расцвела

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины заявил, что растение в клипе украинского проекта Kazka - это не совсем фиалка, о которой вспоминается в песне «Плакала». Этим открытием украинские ученые поделились на официальной странице музея в Facebook.

«Мы искренне приветствуем успех этой замечательной мелодической песни с сочным вокалом и ломаным ритмом. Но поскольку в тексте центральным образом является фиалка, наши ботаники наточили свои бинокуляры и определители в попытке выяснить, что же за растение имела в виду группа», - говорится в сообщении.

«Внимательный просмотр видео убедил нас, что на экраны попала немножко не та фиалка. Звездой клипа стала сенполия, она же узамбарская фиалка, которая даже не относится к семейству фиалковых! Она представляет геснериевых, виды которых не растут в диком состоянии в Украине», - объяснили исследователи.

«Конечно, не важно, какую фиалку имели в виду исполнители песни. Главное, чтобы мы с Вами сохраняли критическое мышление и стремились к новым знаниям», - подвели итог ученые.

Ранее сообщалось, что Kazka возглавила российский музыкальный чарт.