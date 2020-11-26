Украинские телеведущие и звезды шоу-бизнеса приняли участие в акции «Посади дерево»

С начала акции «Посади дерево» в столице уже появились десятки тысяч новых зеленых насаждений

К всеукраинской экологической акции «Посади дерево», которую инициировал канал «Интер», присоединились телеведущие и звезды шоу-бизнеса. На днях в центре Киева они посадили тополя и призвали всех неравнодушных людей следовать их примеру. Ведь экологи утверждают: чтобы качество воздуха в нашей стране улучшилось, каждый взрослый житель Украины должен в год высаживать как минимум 2 дерева.

«С удовольствием участвую в акции «Посади дерево», потому что хочу вернуть Киеву статус самого зеленого города Украины, – говорит ведущий телеканала «Интер» Роман Кадемин («Большой бокс», «Удачный проект»). – Деревьев вокруг все меньше, поэтому нужно внимательнее относиться к озеленению. Считаю эту инициативу очень важной, и мне приятно, что могу к ней приобщиться».

Какие деревья высаживать в столице, где именно и когда это делать лучше всего, можно узнать на сайте проекта derevo.inter.ua. Там же размещена и интерактивная карта, разработанная КО «Киевзеленстрой». Начиная с 30-х годов прошлого века, на бульваре Тараса Шевченко растут преимущественно тополя.

«Мы предложили варианты посадочного материала, который должен быть в этом районе: параметры, виды, сорта, – рассказывает Алексей Король, и. о. генерального директора КО «Киевзеленстрой». – Телеканал «Интер» приобрел к высадке четырехметровые саженцы черных тополей «Италика». Это дерево – чемпион по поглощению углекислого газа на городских улицах и максимальной выработке кислорода! Живут деревья этого вида до 300 лет и, что особенно важно, не образуют пуха».

Одной из первых взялась за лопату ведущая программы «Утро с Интером» Анастасия Даугуле. В студенческие годы она перекопала не один десяток квадратных метров. Тогда это были археологические раскопки, а теперь ведущая высадила первое в своей жизни дерево.

«С лопатой в руках я провела несколько летних сезонов в археологических экспедициях в бытность студентом-историком, – вспоминает Анастасия Даугуле. – Копать приходилось много, послойно, штык за штыком, большими квадратами грунта. С тех пор я к лопатам подостыла. Но когда предложили своими руками посадить дерево, согласилась, не раздумывая. Жители больших городов не замечают, как быстро сокращается количество зеленых насаждений. И это должно подталкивать нас не только к разговорам об ухудшении экологии, а и к активным действиям. Телеканал «Интер» инициировал именно такой проект – активного экологического действия – «Посади дерево». По согласованию с «Зеленстроем» сегодня я высадила тополь. Быстрорастущий, из семейства ивовых. Сорт не даёт пуха во время цветения, аллергически нейтрален. «Мой» тополь теперь растёт в начале бульвара Шевченко. Буду за ним присматривать».

Чтобы посадить дерево, важно знать, как это правильно сделать. Работники КО «Киевзеленстрой» заранее позаботились о подготовке грунта и саженцев, а также провели инструктаж для участников акции. Наблюдая за четкой организацией работы, телеведущий Павел Прядко не сомневается, что его дерево на бульваре Шевченко вырастет высоким и с густой кроной: «В последнее время в редакцию «Свідка» часто присылают видео, где люди уничтожают живые деревья. В то время, как они должны расти и наполнять нашу жизнь кислородом. Это настоящее преступление. Нужно восстанавливать природу! Уже через 5 лет наши саженцы станут прекрасными 9-метровыми тополями».

К социально значимой инициативе телеканала «Интер» присоединились не только телезвезды. Дуэт Аnna-Мaria признается, что этим летом уже успели посадить несколько деревьев. Но когда узнали об акции, решили тоже принять участие. «В это время года тополя прекрасно приживаются. Есть надежда, что наше дерево будет расти много-много лет и радовать окружающих», – говорит Анна. «Будем гулять по бульвару и вспоминать, что тоже приложили руку к его красивому виду – оставили хорошее наследие нашим детям», – продолжает Мария.

Согласно исследованиям, климат в Украине станет более комфортным, если каждый взрослый житель нашей страны ежегодно будет высаживать хотя бы по два дерева.

«Физическая, активная работа на свежем воздухе на благо города, на благо планеты – это здорово! Сажайте деревья и в парках, и вокруг своих домов, где вы проживаете, – и будет всем нам лучше жить и лучше дышать, – призывает певец Виталий Козловский. – Теперь у меня есть «своё» дерево в центре Киева. Проезжая мимо, буду смотреть и радоваться, как саженец превращается в большое крепкое дерево. Мой тополь – 6-й по счету на аллее, бульвар Шевченко, 35».

Всего за этот день на бульваре Шевченко посадили 20 деревьев. А вообще с начала акции «Посади дерево» в столице уже появились десятки тысяч новых зеленых насаждений. «Всего этой осенью было высажено более 4 тысяч крупномерных деревьев, а вместе с лесными посадками – более 30 тысяч саженцев и сеянцев, и за всеми мы будем наблюдать, – обещает Алексей Король. – Скоро ударят морозы, поэтому продолжать озеленять Киев будем уже весной».

Ежегодно в Украине уничтожается около 4,5 млн деревьев, что приводит к изменению климата и природным катаклизмам. Однако далеко не всегда на их месте вырастают новые. Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять страну и присоединиться к бессрочной акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua. От количества зеленых насаждений зависит, каким воздухом будем дышать мы и наши дети. Давайте вместе улучшим экологическую ситуацию в нашей стране!