Врач-шоумен Комаровский назвал единственный способ не заболеть коронавирусом

Как заявил врач, все разговоры о пользе цинка, витамина D и витамина C не имеют никакого отношения к профилактике этой инфекции

Врач и телеведущий Евгений Комаровский утверждает, что от инфицирования коронавирусом может защитить только вакцинация. Доктор отметил, что в надежной и безопасной вакцины пока не существует.

«Все хотят узнать, какие лекарства нужно прямо сейчас начать употреблять, чтобы не возникла коронавирусная инфекция. Шансов не заболеть дает, к сожалению, только одно явление – вакцинация. Почему к сожалению – потому что в перспективе надежной, безопасной и доступной всем вакцины нет», – рассказал Комаровский в своем YouTube-канале.

Как заявил врач, все разговоры о пользе цинка, витамина D и витамина C не имеют никакого отношения к профилактике этой инфекции. По словам Комаровского, эти элементы помогают организму лишь избежать осложнений от Covid-19. Сама же вероятность заболевания, сказал доктор, определяется двумя факторами: количество вируса, с которым столкнулся человек, и состояние организма на момент встречи с вирусом. Чтобы защититься от большой дозы вируса, Комаровский советует поддерживать уровень влажности в помещении 40–60%, не допускать пересыхания слизистых и дефицита жидкости в организме.

«Если вы находитесь 15 минут в помещении, где нет воздухообмена и высокая концентрация вируса, то ничего вам не поможет: ни иммунная система, ни любые лекарства», – предупредил он.