Умер Пьер Карден. Что нужно знать о легендарном модельере

Дизайнер был культовой фигурой в моде шестидесятых

Умер французский модельер Пьер Карден, передает AFP со ссылкой на его родственников. Ему было 98 лет. Причина смерти и дата похорон не сообщаются.

Дизайнер Пьер Карден — живая легенда. Он был культовой фигурой в моде шестидесятых, учился у Кристиана Диора и наставлял Жан-Поля Готье, прослыл «королем лицензирования» и привил вкус к французской моде. Собрали для вас краткую памятку о модельере.

Как и у многих великих дизайнеров, интерес к одежде у Пьера Кардена появился еще в детстве. Семья Кардена переехала во Францию из Италии в начале двадцатых, вскоре после рождения в 1922 году Пьера — младшего из 11 детей. Маленький Пьер уже в возрасте 8 лет начал шить, придумывая наряды для кукол, — притом обшивал и собственную семью, и выполнял заказы соседей. К 13-летнему возрасту детское увлечение переросло в подработку: Пьер Карден устроился помощником портного. Не удивительно, что после войны он связал свою жизнь с модой.

Прежде чем основать собственный модный дом в 1950 году, Пьер Карден построил стремительную и очень насыщенную карьеру. В 1944-м он устроился в модный дом Jeanne Paquin, затем успел поработать на Эльзу Скьяпарелли, в 1946-м уже стал главой портновского отдела в Christian Dior и принял участие в разработке знаменитой коллекции New Look. На момент основания собственного бренда Кардену было 28 лет.

В шестидесятые Пьер Карден становится известен как пионер французской авангардной моды, но начиная с семидесятых активно подписывает лицензионные соглашения, и под брендом Pierre Cardin начинают выходить самые разные товары, отнюдь не только модные — это и мебель, и посуда, и телефоны и другая электроника. В начале восьмидесятых у Кардена было уже около 540 лицензий, а к 1996 году их становится 900! Из-за этого происходит «девальвация имиджа» бренда: товары Pierre Cardin продаются и в дорогих универмагах, и в дешевых магазинах типа «все для дома». Тем не менее затея с лицензированием принесла компании годовой оборот более чем в миллиард долларов (в 1995-м он составлял $1,2 миллиарда). Как раз тогда Кардена прозвали «королем лицензирования».

Хотя Карден и раздавал лицензии сотнями, сам он тоже был весьма продуктивным дизайнером. Так, у него есть около 500 патентов на изобретения предметов одежды: среди них — высокие сапоги, цветные чулки, мини-сарафаны, галстуки с цветочным узором, длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, которые дизайнер изначально создавал для выступлений группы The Beatles.

Кроме The Beatles Карден работал со многими знаменитостями: он одевал японскую модель Хироко Мацумото, актрис Марлен Дитрих и Жанну Моро. Но одной из главных его муз была балерина Майя Плисецкая. Они познакомились в 1971 году на фестивале в Авиньоне, и Карден покорил Плисецкую тем, что моментально понял ее пожелания по части театральных костюмов. В итоге кутюрье, который любил театр не меньше, чем моду, создал костюмы для целого ряда постановок, в которых танцевала Плисецкая, — «Анны Карениной», «Дамы с собачкой», «Чайки» и не только.