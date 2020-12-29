Творца «Игры престолов» нашли убитым. В крови обнаружен яд

В планах Линя было создание нового сериала

Один из создателей «Игры престолов», точнее, мобильной игры по культовому сериалу китайский бизнесмен Линь Ци был найден мертвым. В крови 39-летнего владельца компании YooZoo, занимающейся разработкой компьютерных и мобильных игр, был найден яд. В память о молодом медиамагнате сотни сотрудников компании собрались у ее офиса. Также сообщается, что в отравлении Ци подозревается его коллега Сюй Яо, который отвечал за отдел кинопроизводства.

В планах Линя было создание нового сериала, причем в сотрудничестве с продюсерами оригинальной «Игры престолов» Дэвидом Бэньоффом и Дэном Уайссом. Мечтой Ци была экранизация романа китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Задача трех тел».

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Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

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