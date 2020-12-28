Американка растрогала сеть, превратив очки покойного мужа в елочную игрушку (фото)

Публикация Кристи в Facebook собрала более 22 тысяч лайков

Девушка из Мичигана по имени Кристи Хестер поделилась в Facebook результатом своего творчества, который до глубины души тронул многих пользователей социальной сети.

Кристи сделала из очков своего покойного мужа елочную игрушку, похожую на милого снеговика с доброй улыбкой.

«Мой муж скончался в этом году, и я думаю, что он наблюдает за нами. Поэтому я превратила его очки в украшение для приятных воспоминаний», — написала Кристи в своем посте в Facebook.

Муж Кристи — Ричард умер в январе, и она не знала, что делать с его очками, но когда девушка листала Pinterest, у нее появилась идея превратить аксессуар в забавную игрушку, которая будет всех радовать.

«От некоторых вещей мы легко избавляемся, а за другие держимся, сами не знаем, почему. Мой муж любил помогать людям, он был шутником и всегда давал мне понять, что любит меня. Я много плакала, но я думаю, что время все вылечит», — рассказала Кристи iHeartRadio.

Публикация Кристи в Facebook собрала более 22 тысяч лайков, а также несколько тысяч комментариев и репостов. Некоторых творение девушки вдохновило на создание своих игрушек из вещей близких людей.

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