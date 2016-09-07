Усы и бакенбарды: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж

Fashion-дизайнер удивил своих фанатов и модный мир

В Париже прошло шоу Dior Homme. Впрочем, главным откровением для всех посетителей стала не только новая коллекция бренда, а появление Карла Лагерфельда. Маэстро впервые за 30 лет предстал в новом образе, который оказался полнейшей неожиданностью даже для его друзей.

Дизайнер не только отрастил бороду, но еще пополнил растительность на лице усами и бакенбардами. В новом образе Карл стал явно смотреться еще брутальнее, насколько это только возможно.

Даже самые близкие друзья маэстро были шокированы такими переменами.

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