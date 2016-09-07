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    Шоу-биз

    Усы и бакенбарды: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж

    Fashion-дизайнер удивил своих фанатов и модный мир
    В Париже прошло шоу Dior Homme. Впрочем, главным откровением для всех посетителей стала не только новая коллекция бренда, а появление Карла Лагерфельда. Маэстро впервые за 30 лет предстал в новом образе, который оказался полнейшей неожиданностью даже для его друзей. Дизайнер не только отрастил бороду,
    • Сьогодні, 17:01
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    Fashion-дизайнер удивил своих фанатов и модный мир

    В Париже прошло шоу Dior Homme. Впрочем, главным откровением для всех посетителей стала не только новая коллекция бренда, а появление Карла Лагерфельда. Маэстро впервые за 30 лет предстал в новом образе, который оказался полнейшей неожиданностью даже для его друзей.

    Дизайнер не только отрастил бороду, но еще пополнил растительность на лице усами и бакенбардами. В новом образе Карл стал явно смотреться еще брутальнее, насколько это только возможно.

    Даже самые близкие друзья маэстро были шокированы такими переменами.

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    Усы и бакенбарды: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж
    Усы и бакенбарды: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж
    Усы и бакенбарды: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж
    Усы и бакенбарды: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж
    Усы и бакенбарды: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж
    Усы и бакенбарды: Карл Лагерфельд впервые за 30 лет сменил имидж

    Напомним, что Карл Лагерфельд нашел себе новую музу в лице юной модели и дочери Синди Кроуфорд - Кайи Гербер

    Джерело: graziamagazine.ru

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