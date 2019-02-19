Карл Лагерфельд: Тщеславие — самая здоровая вещь в жизни



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Карл Лагерфельд Mixnews

Несколько часов назад западные СМИ сообщили о смерти великого дизайнера

85-летний креативный директор Модного дома Chanel скончался в Американском госпитале в Париже. Как сообщил французский журнал Closer, в последние несколько недель модельер плохо себя чувствовал. Вечером в понедельник, 18 февраля, его состояние ухудшилось и его экстренно доставили в госпиталь.Там он и скончался.

Стоит отметить, что в январе он пропустил два показа Chanel в Париже. Представители бренда не сообщали о болезни кутюрье. Они объяснили отсутствие Лагерфельда его сильной усталостью. Впервые Карл не появился на своем модном шоу.

А память о великом дизайнере Scotch решил вспомнить самые яркие высказывания и правила жизни Карла Лагерфельда:

1. «На месте русских женщин я бы стал лесбиянкой, потому что все мужчины в России уродливы. Конечно, есть и исключения, например, бойфренд Наоми Кэмпбелл, но зачастую там можно увидеть красивую, роскошную женщину рядом с полным уродом».

2. «Прощать — слишком легко. Я могу случайно забыть, но не простить. Я предпочитаю мстить».

3. «Тщеславие — самая здоровая вещь в жизни».

4. Толстые мамаши, сидящие с пачкой чипсов у телевизора и говорящие, что модели отвратительно худые, звучат неубедительно».

5. «Будьте политически корректны, но, пожалуйста, не утомляйте окружающих разговорами о политической корректности, потому что это конец всего. Хотите создать скуку? Будьте политически корректны во время беседы».

6. «Единственная форма любви, в которую я верю, – это любовь матери к ребенку».

7. «Дети так быстро растут, что не успеешь оглянуться, как стоишь рядом не с малышом, а со взрослым человеком. Это придает вам лишних лет сто. Я не хочу так выглядеть».

8. «Для меня было бы невыносимо трудно иметь уродливую дочь».

9. «Книги – это наркотики в твердых переплетах. Я счастливый книжный наркоман».

10. «Я как телевизионная антенна: я улавливаю сигналы в воздухе и преобразую их по-своему».

11. «Занимайтесь тем, что делает вас счастливыми. Забудьте о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если вы счастливы, работая в деревенском магазине, работайте. Помните, что у вас всего одна жизнь».

12.«Обычно я не советую невестам выбирать меня дизайнером свадебного платья. Все, для кого я их создал, развелись».

13. «Я всегда ложусь спать безупречно чистым. Это из детства — когда я был ребенком, мама говорила мне: «Ты можешь проснуться посреди ночи и внезапно умереть, поэтому заботься о том, чтобы выглядеть на все 100%»

14. «Можете видеть жизнь в розовом цвете, но только не носите его!»

15. «Не выношу страусов. Они похожи на мумий с угревой сыпью».

По материалам журнала Elle.