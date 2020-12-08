«Утро с Интером» расскажет о «Правилах красоты»

«В зимний период наша кожа особенно уязвима, поэтому я решила провести эксперимент над собственным лицом: проверить, как защитить кожу от вредного воздействия, и узнать, как можно ее подтянуть и избавиться от морщин, – рассказывает Вера Борсук. – Результат превзошел все ожидания! Оказалось, что выглядеть молодо можно без дорогостоящих процедур, главное – систематичность! Какие упражнения для избавления от морщин можно делать самостоятельно дома? Какие маски помогут коже оставаться нежной, как у ребенка? И на что способен массаж лица? Смотрите в «Правилах красоты»!

В новой рубрике телезрителей ждут рекомендации по уходу от специалистов, а также советы от звезд. Например, Ольга Сумская и Светлана Вольнова раскроют свои секреты красоты и поделятся собственным опытом использования косметики.

Прежде чем начать эксперимент, ведущая рубрики Вера Борсук выяснила, какие факторы больше всего оказывают влияние на нашу кожу.

«Старение кожи ускоряет стресс, переутомление, психоэмоциональное перенапряжение, а также на нее влияет экологическая ситуация и загрязнение окружающей среды, – объясняет дерматовенеролог Алина Мантула. – Увлечение современными методами косметологии тоже может исказить лицо. В частности, частое использование пилингов, аппаратных и инъекционных методик, а также средств по уходу, которые не всегда подходят конкретно вашему типу кожи».

По мнению специалистов, большое значение также имеет питание и качество питьевой воды. Чтобы оставаться молодым и здоровым, рекомендуется придерживаться «средиземноморской» диеты, то есть включить в рацион больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла. «Утром наиболее энергетическим продуктом являются фрукты и овощи, – считает врач-гастроэнтеролог Лариса Бойченко. – Это не только микроэлементы, витамины и фруктовые кислоты, но и запахи. Все это возбуждает нашу нервную систему. Мы получаем удовольствие и энергию».

Если же засорять свой организм фаст-фудом, сладкой и жареной пищей, а в придачу еще добавить алкоголь и курение – кожа непременно отреагирует на такой неправильный образ жизни. «На лице могут появиться покраснения, отечность, пастозность, застойные явления или просто отсутствие свежего вида утром, – рассказывает Алина Мантула. – Причины – все, что нами было съедено, и то, как прожит день накануне. Научно доказано, что продукты с высоким гликемическим индексом, в частности, сладости, с возрастом способствуют появлению воспалительных высыпаний на коже лица, особенно у женщин».

Но не только неправильный уход и отсутствие культуры питания провоцируют проблемы. Причиной быстрого старения, покраснений и сыпи на коже могут стать обычное постельное белье или хлорированная вода в бассейне. «Если вы заметили покраснения на лице после контакта с бельем, целесообразно сдать анализ на аллергены, – рекомендует дерматовенеролог. – А если вы любите плавать в бассейне, знайте: хлорированная вода способствует быстрому старению кожи. Поэтому после занятия – обязательно примите душ со специальными средствами, имеющими смягчающий эффект. Очень часто на хлорку возникают аллергические реакции».

Также достаточно агрессивно воздействуют на нашу кожу солнечные лучи. Зимний период – не исключение. Алина Мантула предупреждает: «Солнце сейчас и 20 лет назад – совершенно разное, оно стало более агрессивным. Рост заболеваемости меланцитарными и немеланцитарными раками кожи среди молодых очень выражен. Нужно обеспечить защиту. Можно установить в телефоне программу с указанием ультрафиолетового индекса и ориентироваться строго по нему. Плюс учитывать свой фототип кожи. В любом случае стоит пользоваться солнцезащитными кремами с SPF-фактором и носить головные уборы».

Более подробно о том, что больше всего вредит нашей коже, – в первом выпуске рубрики «Правила красоты»:

Как правильно очищать и увлажнять кожу? Способен ли курс массажа избавить от морщин на лице? Какие упражнения можно делать самостоятельно, чтобы вернуть молодость кожи? Об этом – в следующих выпусках рубрики «Правила красоты», которые будут выходить по вторникам в программе «Утро с Интером».