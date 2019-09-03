В автокатастрофе погиб легендарный украинский бард Василий Жданкин



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Василий Жданкин Фото: facebook.com/mykhajlo.masliy

В 1989 году Василий Жданкин впервые публично исполнил «Ще не вмерла України» на заключительном концерте фестиваля Червона Рута

В понедельник вечером, 2 сентября, в Кременце Тернопольской области, погиб обладатель гран-при фестиваля «Червона Рута», легендарный украинский бард, кобзарь и бандурист Василий Жданкин.

Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Василий Жданкин в последние годы увлекся ездой на скутере и передвигался в основном на этом виде транспорта. Около 20:00, 2 сентября, Жданкин возвращался домой и его сбил автомобиль, буквально в нескольких метрах от дома.

Информацию о смерти барда подтвердил также продюсер и шоумен Дмитрий Чекалкин.

Василий Жданкин родился 23 мая 1958 года в Краснодарском крае. В раннем детстве переехал с родителями в деревню на Тернопольщине.

В 1987 году создал квартет «Птица», в 1988-1990 году - работал в театре-студии «Не горюй!» Во Львове. В 1989 году впервые исполнил публично «Ще не вмерла України» на заключительном концерте фестиваля «Червона Рута».

С 1990 года начал выступать с концертами в качестве кобзаря. В последние годы жил в городе Кременец Закарпатской области и пел в церковном хоре Почаевской лавры. Снялся в нескольких украинских фильмах, гастролировал во многих странах мира.

У него осталась жена и трое детей - сын Иван и дочери Кристина и Анастасия.