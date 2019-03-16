В центре Винницы рэпер Ennyday презентовал свой первый альбом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рэпер полгода готовил выпуск альбома

15 марта в 15:00 на Европейской площади винницкий рэпер Ennyday на импровизированной сцене - прицепе машины, презентовал свой дебютный «Ракета». В Виннице впервые презентуют альбом под открытым небом в формате «оpen air».

У «сцены» собрались несколько десятков подростков, которые танцевали и подпевали исполнителю.

Звучали уже нашумевшие в соцсетях треки «Монатик заплачет» и «Ракета». Кстати, сам Monatik не оставил без внимания трек о себе, выложив его на своей странице в Instagram.

«Треки к моему украиноязычному альбому «Ракета» я писал более полугода. Он выходит сегодня вечером. Там будет 10 композиций. Его можно будет послушать в «SoundCloud», на «YouTube», а чуть позже и на остальных музыкальных «магазинов», которыми мы пользуемся », - говорит рэпер Ennyday.