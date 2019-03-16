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    Шоу-биз

    В центре Винницы рэпер Ennyday презентовал свой первый альбом

    • Розсилка
    В центре Винницы рэпер Ennyday презентовал свой первый альбом

    Рэпер полгода готовил выпуск альбома

    15 марта в 15:00 на Европейской площади винницкий рэпер Ennyday на импровизированной сцене - прицепе машины, презентовал свой дебютный «Ракета». В Виннице впервые презентуют альбом под открытым небом в формате «оpen air».

    У «сцены» собрались несколько десятков подростков, которые танцевали и подпевали исполнителю.

    Звучали уже нашумевшие в соцсетях треки «Монатик заплачет» и «Ракета». Кстати, сам Monatik не оставил без внимания трек о себе, выложив его на своей странице в Instagram.

     «Треки к моему украиноязычному альбому «Ракета» я писал более полугода. Он выходит сегодня вечером. Там будет 10 композиций. Его можно будет послушать в «SoundCloud», на «YouTube», а чуть позже и на остальных музыкальных «магазинов», которыми мы пользуемся », - говорит рэпер Ennyday.

    Украинская музыка Монатик
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