В Морванте в перестрелке погиб 50 Cent



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В городе Морвант, который находится в Тринидад и Тобаго, произошел инцидент с перестрелкой, вследствие которого один человек погиб, а еще два - в критическом состоянии.

Детали инцидента неясны, однако известно, что жители района слышали несколько громких выстрелов и наблюдали за перестрелкой.

Очевидцы утверждают, что конфликт происходил между враждующими преступными группировками. Согласно информации полиции, погибшим оказался 37-летний Рэнди Вудс, также известный по кличке «50 Cent». Другой пострадавший — 31-летний Хасан Мохаммед.

Настоящий 50 Сent отреагировал на происшествие. Похоже, известный рэпер не разобрался в ситуации, или же его на самом повеселил факт смерти человека с таким же псевдонимом. «Мне кажется, что не смогу завтра присутствовать моем шоу, потому что я мертв. Пристегните ремни. (Больше фейковых новостей)», — написал музыкант у себя в Instagram и запостил скриншот новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 50 Cent (@50cent) 21 Сен 2018 в 6:23 PDT

Впрочем, 50 Cent попадал в настоящую перестрелку. В 2000-м году в него выстрелили 9 раз, когда он сидел на заднем сидении в машине друга. Тогда певец получил повреждения руки, бедра, ног, груди и левой щеки. К счастью, друзья быстро доставили потерпевшего в больницу и его спасли.

Ранее «Скотч» сообщал, что подозреваемого в убийстве Тупака Шакура посадили в тюрьму.

Джерело: looptt.com