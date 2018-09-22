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    Шоу-биз

    В Морванте в перестрелке погиб 50 Cent

    • Розсилка
    В Морванте в перестрелке погиб 50 Cent

    В городе Морвант, который находится в Тринидад и Тобаго, произошел инцидент с перестрелкой, вследствие которого один человек погиб, а еще два - в критическом состоянии.

    Детали инцидента неясны, однако известно, что жители района слышали несколько громких выстрелов и наблюдали за перестрелкой.

    Очевидцы утверждают, что конфликт происходил между враждующими преступными группировками. Согласно информации полиции, погибшим оказался 37-летний Рэнди Вудс, также известный по кличке «50 Cent». Другой пострадавший — 31-летний Хасан Мохаммед.

    Настоящий 50 Сent отреагировал на происшествие. Похоже, известный рэпер не разобрался в ситуации, или же его на самом повеселил факт смерти человека с таким же псевдонимом. «Мне кажется, что не смогу завтра присутствовать моем шоу, потому что я мертв. Пристегните ремни. (Больше фейковых новостей)», — написал музыкант у себя в Instagram и запостил скриншот новости.

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    Публикация от 50 Cent (@50cent)

    Впрочем, 50 Cent попадал в настоящую перестрелку. В 2000-м году в него выстрелили 9 раз, когда он сидел на заднем сидении в машине друга. Тогда певец получил повреждения руки, бедра, ног, груди и левой щеки. К счастью, друзья быстро доставили потерпевшего в больницу и его спасли.

    Ранее «Скотч» сообщал, что подозреваемого в убийстве Тупака Шакура посадили в тюрьму.

    Джерело: looptt.com

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