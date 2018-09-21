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    Шоу-биз

    Подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура посадили в тюрьму

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    Подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура посадили в тюрьму

    Мужчина был приговорен к 28 годам тюремного заключения. Он был обвинен в умышленном наезде на двух человек

    Известный хип-хоп-продюсер Мэрион Найт-младший (Шуг Найт), который подозревается в убийстве рэперов Тупака Шакура и Бигги, был приговорен к 28 годам тюрьмы. Об этом пишет NME.

    Найта обвинили в умышленном наезде на двух людей, один из которых скончался. Жертвами стали покойный Терри Картер и Кле Слоун, получивший вследствие инцидента серьезные травмы. Произошло это в 2015 году.

    Согласно некоторым версиям, Найт также был связан с убийствами рэперов Тупака Шакура и Notorious B.I.G (Бигги). Известно, что Шакур был убит в автомобиле, за рулем которого Найт находился в момент инцидента. При этом сам он не пострадал.

    По словам телохранителя Шакура, он знал о планирующемся покушении, и специально выбрал это место в автомобиле, зная куда будут стрелять. Открыто обвинил Найта в убийстве Шакура и рэпер Снуп Догг.

    Ранее «Скотч» сообщал, что на американского рэпера 6ix9ine напали в Москве

    Джерело: Кореспондент.net

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