Папарацци сняли племянницу Елизаветы II полуголой на пляже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Амелия Виндзор

Казалось бы, королевской семье и, особенно, королеве достаточно скандалов в прессе, связанных с отцом Меган Маркл

Однако теперь королевским службам придумывать план по перевоспитанию не только тестя принца Гарри, но и внучатой племянницы Елизаветы II — 22-летней Амелии Виндзор.

Амелия — родственница королевы, и даже значится в очереди на престол. Но это не останавливает девушку вести себя так, как заблагорассудится, и делать все, что хочется, даже если желания не отвечают правилам королевских протоколов.

Так на днях Виндзор засняли загорающей топлес на пляже на Ибице. Дочь графа Джорджа Виндзора позировала папарацци, обнажив грудь, несмотря на то, что членам королевской семьи подобное поведение не положено. Лишь на пути в отель Амелия надела топ от купальника.

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Джерело: graziamagazine.ru