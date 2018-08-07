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    В объективе чернокожего фотографа: Необычная фотосессия Бейонсе для сентябрьского номера Vogue

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    Бейонсе - В объективе чернокожего фотографа: Необычная фотосессия Бейонсе для сентябрьского номера Vogue
    Бейонсе

    Как ранее сообщал Scotch лицом нового номера престижного глянца стала неповторимая Бейонсе

    Мало того, для съемки Бейонсе сама выбрала фотографа. Им стал 23-летний Тайлер Митчелл – первый темнокожий фотограф, который снял обложку Vogue за всю 126-летнюю историю журнала.

    Также артистка дала откровенное интервью, в котором затронула много важных социальных тем и личных тем. Бейонсе призналась, что ей очень тяжело дались вторые роды и она могла умереть на операционном столе.

    «Я весила 99 килограммов, когда рожала Руми и Сэра. У меня были сильные отеки из-за преэклампсии (осложнения нормальной беременности, возникающие во 2-3-м триместре и характеризующиеся повышением давления, отеками и нарушением функционирования ЦНС - прим. ред.), и мне нужно было вести постельный режим в течение целого месяца. Мое здоровье и здоровье моих детей было под большой угрозой, так что мне было проведено экстренное кесарево сечение. 
    Мы провели много недель в отделении интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей. Мой муж превратился в тот период в бравого солдата, он оказывал мне такую мощную поддержку. Я горжусь тем, что его эволюция как мужчины, лучшего друга, отца происходила на моих глазах», - рассказала в интервью Бейонсе.

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    В объективе чернокожего фотографа: Необычная фотосессия Бейонсе для сентябрьского номера Vogue
    В объективе чернокожего фотографа: Необычная фотосессия Бейонсе для сентябрьского номера Vogue
    В объективе чернокожего фотографа: Необычная фотосессия Бейонсе для сентябрьского номера Vogue
    В объективе чернокожего фотографа: Необычная фотосессия Бейонсе для сентябрьского номера Vogue
    В объективе чернокожего фотографа: Необычная фотосессия Бейонсе для сентябрьского номера Vogue

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