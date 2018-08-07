В объективе чернокожего фотографа: Необычная фотосессия Бейонсе для сентябрьского номера Vogue



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Бейонсе

Как ранее сообщал Scotch лицом нового номера престижного глянца стала неповторимая Бейонсе

Мало того, для съемки Бейонсе сама выбрала фотографа. Им стал 23-летний Тайлер Митчелл – первый темнокожий фотограф, который снял обложку Vogue за всю 126-летнюю историю журнала.

Также артистка дала откровенное интервью, в котором затронула много важных социальных тем и личных тем. Бейонсе призналась, что ей очень тяжело дались вторые роды и она могла умереть на операционном столе.

«Я весила 99 килограммов, когда рожала Руми и Сэра. У меня были сильные отеки из-за преэклампсии (осложнения нормальной беременности, возникающие во 2-3-м триместре и характеризующиеся повышением давления, отеками и нарушением функционирования ЦНС - прим. ред.), и мне нужно было вести постельный режим в течение целого месяца. Мое здоровье и здоровье моих детей было под большой угрозой, так что мне было проведено экстренное кесарево сечение.

Мы провели много недель в отделении интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей. Мой муж превратился в тот период в бравого солдата, он оказывал мне такую мощную поддержку. Я горжусь тем, что его эволюция как мужчины, лучшего друга, отца происходила на моих глазах», - рассказала в интервью Бейонсе.

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