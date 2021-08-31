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    Визит Зеленского в США. Первая леди поразила стильным луком в национальных цветах (фото)

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    Символические цвета выбрала Елена Зеленская Фото Елена Зеленская / Facebook - Визит Зеленского в США. Первая леди поразила стильным луком в национальных цветах (фото)

    Символические цвета выбрала Елена Зеленская

    Фото Елена Зеленская / Facebook

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Президентская чета прибыла в Вашингтон

    Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой начали визит в США. Об этом сообщили на странице Елены Зеленской в Инстаграме.

    Елена Зеленская для визита в США выбрала стильный брючный костюм голубого цвета, который дополнила туфлями-лодочками. Образ жены президента украшал букет из желтых цветов, что вместе создало эффект украинского флага. Владимир Зеленский продемонстрировал классический черный костюм.

    instagram.com/olenazelenska_official/
    instagram.com/olenazelenska_official/

    «Прибыли в США с рабочим визитом Владимира. Впереди - насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого Президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреча с женщинами Power women, открытие «Украинского дома», посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско, визит в художественной галерее De Young и многое другое.

    Каждое событие этих активных дней - возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря «мягкой силе» культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится», - говорится в сообщении.

    Ранее Зеленский с супругой посетили концерт Бочелли в Киеве.

    «Вместе с Еленой Зеленской посетили концерт итальянского гения Андреа Бочелли «Голос моей души». Пораженные удивительной силой его пения», - написал Зеленский.

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    Теги: мода и красота первая леди Елена Зеленская
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    Визит Зеленского в США. Первая леди поразила стильным луком в национальных цветах (фото)