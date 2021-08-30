Стилист назвал самую модную женскую стрижку в 2021 году

Стрижка не требует специальной ежедневной укладки

Укороченный боб во французском стиле стал одной из самых модных женских стрижек в 2021 году. Об этом сообщают редакторы моды журнала Marie Claire.

Для указанной прически характерна длина волос не ниже скул, а также прямая челка на лоб. Австралийский стилист и креативный директор журнала Eeleven Джой Скандиццо (Joey Scandizzo) подчеркнул, что наиболее удачно такая стрижка будет смотреться на волнистых от природы волосах благодаря их объему.

Кроме того, специалист посоветовал выбирать короткий боб обладательницам тонких черт лица и узкой челюсти. «Не всем женщинам идеально подойдет эта стрижка. Вьющиеся короткие волосы способны визуально расширить узкое лицо, — определил он. — Для достижения такого эффекта попросите парикмахера сделать вам немного градуированный боб длиной до подбородка и прямую челку».

В материале также отмечается, что описанная стрижка не требует специальной ежедневной укладки: чем небрежнее она смотрится на волосах, тем более стильным окажется образ.

Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша хотела стать блондинкой, но едва не лишилась волос в салоне красоты.

Пользовательница сети Джеки (Jackie) объяснила, что захотела стать блондинкой и отправилась в салон красоты. По ее словам, она заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.