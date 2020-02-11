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    Шоу-биз

    Влад Яма кардинально сменил имидж

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    Влад Яма кардинально сменил имидж

    Влад Яма сбрил свою бороду и оставил только усы

    Влад поделился забавным снимком с любимой в своем Instagram, при этом изрядно озадачив поклонников своим новым имиджем. Танцовщик сбрил бороду, однако при этом оставил усы.

    На фото они запечатлены вместе с имперским штурмовиком, который угрожает им оружием - Яма при этом смешно изобразил испуг на лице.

    «Ваще не страшно!..Ну по крайней мере @liliya_yama», - прокомментировал снимок артист.

    1581362635-3519_02
    instagram.com/vladyama_official

    Мнения поклонников разделились, однако большинству подобные изменения во внешности хореографа пришлись не по вкусу и они посоветовали Владу сбрить усы.

    «Плиз, усы нееее», «Скажите, что усы - это фотошоп», «Охренеть! Стиль убийцы», «Ой, нееееет, сбривайте», «Усики?) Нееее...», «Пропуск в трусики?», «Капец!!! Влад, ну зачем так пугать???? с первого взгляда возмущение - откуда взялся Кива в моей ленте???»

    Но были те, кому понравились усы Влада Ямы. «У мальчугана трусики, у Влада стильные усики», «Вам усы идут».

    фотография Влад Яма артист Instagram
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