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    Фото

    Ева Лонгория показала подписчикам фото с мужем и сыном

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    Ева Лонгория показала подписчикам фото с мужем и сыном

    Молодая мамочка решила посвятить время семье

    Звездная мамочка на страницах своего Instagram поделилась очередным чувственным кадром. Однако на этот раз Ева Лонгория оказалась в объективе камеры не только вместе с годовалым сыном Сантьяго, но и с мужем, мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.

    Эти кадры, на которых семья явилась в полном составе, настоящая редкость даже для актрисы, которая часто радует своих фолловеров в сети. На фото супруги вместе с малышом весело проводят воскресное время. Папа держит на руках годовалого сына, который, судя по фото, даже в таком юном возрасте проявляет немалый интерес к книгам.

    «Ленивые воскресенья с моими любимыми мальчиками Бостонами», – написала молодая мамочка.

    Стоит отметить, что для семейного отдыха состоятельная пара выбирает удобную повседневную одежду. Ева Лонгория надела облегающую черную водолазку, собрав волосы в легкий хвост. Ее лицо без макияжа скрыли массивные черные очки.

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    Ева Лонгория показала подписчикам фото с мужем и сыном
    Ева Лонгория показала подписчикам фото с мужем и сыном

    Отметим, актриса ловко совмещает материнство со съемками. Она продолжила свою карьеру почти сразу после рождения сына, который находился с мамой на съемочной площадке. Поэтому годовалый Сантьяго уже привык к публичности и даже успел вместе с мамой позировать для августовской обложки издания Parents.

     

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