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    Влад Яма ярко отпраздновал 39-летие в Греции (фото)

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    Хореограф Влад Яма - Влад Яма ярко отпраздновал 39-летие в Греции (фото)
    Хореограф Влад Яма
    instagram.com/vladyama_official/

    Танцовщик отправился в теплые края вместе со своей семьей

    Украинский хореограф, судья проекта «Танцы со звездами» Влад Яма 10 июля отпраздновал день рождения.

    Ему исполнилось 39 лет. По этому случаю танцовщик устроил себе небольшой отпуск и с женой Лилианой и сыном Леоном поехал в теплые края. Сейчас семья наслаждается теплыми солнечными днями и морем в Греции.

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    Влад Яма ярко отпраздновал 39-летие в Греции (фото)
    Влад Яма ярко отпраздновал 39-летие в Греции (фото)
    Влад Яма ярко отпраздновал 39-летие в Греции (фото)
    Влад Яма ярко отпраздновал 39-летие в Греции (фото)
    Влад Яма ярко отпраздновал 39-летие в Греции (фото)
    instagram.com/vladyama_official/

    «Впервые мы побывали здесь 9 лет назад. За это время успели жениться, открыть для себя Америку и стать родителями. И снова вернулись туда, где вместе с родителями мечтали об их будущем внуке. Бывают же места с особой энергетикой, и это как раз одно из них», — поделился именинник.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: Танцы со звездами Влад Яма семья отпуск
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    Влад Яма ярко отпраздновал 39-летие в Греции (фото)