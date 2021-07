Драматичная история. Женщина впервые увидела маму в 50 лет

Мать и дочь встретились в одном из лондонских отелей и были невероятно рады увидеть друг друга

51-летняя Лиза Филлипс из Стаффордшира (Великобритания) выросла в семье Сони и Джеральда Кларков. Женщина никогда не видела свою биологическую мать и мечтала, что когда-нибудь сможет встретить ее.

Родная мама Лизы — Сьюзен Аткинс забеременела всего в 19 лет. В то время она жила в крошечном доме со своими родителями, братьями и сестрами, и поэтому решила, что не может быть матерью. Она отдала ребенка на удочерение в надежде, что у дочки будет лучшая жизнь.

Жизнь у Лизы действительно была замечательной, но она все равно очень хотела встретиться с родной матерью. Женщина решилась на поиски мамы только в 50 лет: до этого она боялась вмешиваться в жизнь Сьюзен, а также не хотела расстраивать приемных родителей, пишет Daily Mail.

В прошлом году Лиза обратилась за помощью в программу Long Lost Family, и благодаря этому наконец-то смогла воссоединиться со своей матерью. Мать и дочь встретились в одном из лондонских отелей и были невероятно рады видеть друг друга.

«Я думаю, что это был самый счастливый день в нашей жизни. Я никогда не думала, что он наступит. То, что это наконец-то случилось — просто чудо. Я смогла сказать Лизе, как сильно я ее люблю, как сильно я любила ее на протяжении 50 лет. Она всегда была в моих мыслях», — призналась Сьюзен.

Сьюзен опасалась, что Лиза будет обижаться на нее, но дочь никогда не таила никаких обид и понимала, что мама хотела для нее лучшего.

После первой встречи мать и дочь продолжают поддерживать связь и общаются каждую неделю. У Сьюзен есть еще двое детей — сын Тони и дочь Лиза, названная в честь первой дочери. Сьюзен надеется, что скоро Лиза сможет познакомиться со своими свободными братом и сестрой, и обретет еще одну семью.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.