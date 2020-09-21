Врачи не верили своим глазам. Украинская певица впервые рассказала, как поборола рак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известная украинская певица и актриса Мика Ньютон

В прошлом году у певицы диагностировали рак яичника

Известная украинская певица и актриса Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, впервые рассказала о страшной болезни.

Так, знаменитость, которая два года назад вышла замуж за американца и живет в США, поделилась, что через год после свадьбы ей поставили диагноз рак яичника. Об этом звезда впервые рассказала в программе «Светская жизнь».

«Последний год был очень серьезный, эмоциональный. Моя мама очень не хотела, чтобы я говорила об этом, говорила: «Нет, ты должна быть здоровой!». Я приехала в Украину показаться, что я здорова, все у меня нормально. Я призываю всех женщин всегда проверяться. Девушки в 33 года, мне тогда было 33, не болеют таким, этот рак более для взрослых людей», - отметила артистка.

Звезда добавила, что проверяла диагноз в 4 лабораториях и, как отметила артистка, врачи не верили своим глазам. Также Мика Ньютон вспомнила свои первые симптомы рака яичника.

«Сдувался живот! Сдувался, сдувался... Я на спорт, я на диету! У меня тогда все так прекрасно происходило, я снималась в рекламах. Это проблема молодых людей — работа, работа, работа! Тем более, мы только поженились, у нас была свадьба, все прекрасно и здесь со мной что-то не то. Операция за операцией, то одна, потом вторая, потом еще одна... Но мне действительно повезло, мой врач, она такая молодая, она заканчивала Гарвард и она сказала: «Мы не будем тебя травить, потому что ты хочешь быть мамой». 5 лет нужно, первые 3 — никогда не знаешь, вернется, не вернется. Но я считаю, что как себя настроишь, так и будет», - поделилась Ньютон.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.