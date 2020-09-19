Стриптиз Майли Сайрус в прямом эфире потряс фанатов (видео)



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27-летняя певица Майли Сайрус устроила пикантную провокацию instagram.com/mileycyrus

Певица разделась на камеру

Экс-супруга Лиама Хемсворта обожает провоцировать своих фанатов на эмоции. Сегодня Майли разделась в прямом эфире. Исполнительница песни Mother's daughter предстала в черной футболке с пирсингом в области груди. Она взъерошила руками свои короткие волосы. Сайрус томно посмотрела в камеру, приоткрыв рот. Девушка пританцовывала и начала поднимать футболку.

Певица полностью обнажилась. Она закрыла красивую грудь одной рукой. Артистка «хищно» приоткрыла рот и приложила лицо к плечу.

Многие пользователи поддержали актрису. Они заявили, что не видят ничего плохого в том, что Сайрус позволяет себе самоутверждаться так, как ей хочется. «Слишком горячая штучка», «Откровенность без границы», «Сексуальная чертовка», «Девочка выросла, комплексы закончились», «На это можно смотреть бесконечно», «Обожаю провокации этой красотки!» - отметили фанаты.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.