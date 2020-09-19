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    Шоу-биз

    Пышногрудая экс-«Виа Гра» вышла замуж в третий раз

    • Розсилка
    Певица Анна Седокова - Пышногрудая экс-«Виа Гра» вышла замуж в третий раз
    Певица Анна Седокова
    Фото: @annasedokova

    Артистка вспомнила и как Тимма сделал ей предложение

    Украинская певица и бывшая солистка группы «Виа Гра» Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал 28-летний баскетболист из команды «Химки» Янис Тимма. В этом Седокова призналась в шоу «Вечерний Ургант». Несмотря на то, что выпуск еще не вышел в эфир, его подробности раскрывал портал StarHit.

    Ведущий Иван Ургант поздравил пару с помолвкой, на что певица рассказала, что они успели сыграть свадьбу. «Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу», — призналась Седокова.

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    instagram.com/annasedokova/

    Артистка вспомнила и как Тимма сделал ей предложение. Сначала, рассказала певица, она подумала, что спортсмен просто устроил ей сюрприз с катанием на яхте. Однако затем он встал на одно колено и предложил возлюбленной выйти за него замуж.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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