Пышногрудая экс-«Виа Гра» вышла замуж в третий раз



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Певица Анна Седокова Фото: @annasedokova

Артистка вспомнила и как Тимма сделал ей предложение

Украинская певица и бывшая солистка группы «Виа Гра» Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал 28-летний баскетболист из команды «Химки» Янис Тимма. В этом Седокова призналась в шоу «Вечерний Ургант». Несмотря на то, что выпуск еще не вышел в эфир, его подробности раскрывал портал StarHit.

Ведущий Иван Ургант поздравил пару с помолвкой, на что певица рассказала, что они успели сыграть свадьбу. «Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу», — призналась Седокова.

instagram.com/annasedokova/

Артистка вспомнила и как Тимма сделал ей предложение. Сначала, рассказала певица, она подумала, что спортсмен просто устроил ей сюрприз с катанием на яхте. Однако затем он встал на одно колено и предложил возлюбленной выйти за него замуж.

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