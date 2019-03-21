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    Шоу-биз

    Появился смысл: «Время и Стекло» выпустили первую песню на украинском

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    &laquo;Время и Стекло&raquo; - Появился смысл: «Время и Стекло» выпустили первую песню на украинском
    «Время и Стекло»

    Подопечные Потапа удивили своих поклонников

    Популярна украинская группа «Время и стекло» презентовала первую украиноязычную песню в своем репертуаре. Трек «Дим» появился сегодня на официальных аккаунтах группы в соцсетях.  

     «Дим» - это одна из песен нового альбома группы, которая уже удивила поклонников Позитива и Додо. Кроме того, что дуэт поет на украинском, трек от кардинально отличается от предыдущих продуктов творчества группы. Дуэт заметно отошел от стилистики k-pop и исполнил лирическую композицию.

    «Топ, благодарны за эту песню на родной языке вы меня поразило», «спасибо за то, что вы продвигаетесь украинский язык, очень приятно слышать родной язык, еще раз спасибо», «если раньше тексты все не понятнее становились по смыслу, теперь по тексту, но чувствуется здесь смысл появился», прекрасный текст, красивый украинский язык, картинка на высоте, ребят, порадовали, спасибо», - пишут восторженные фанаты «ВиС»

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    Впрочем, уж летом мы узнаем, каким получился новый альбом «Время и Стекло» и сможет дуэт удивить нас снова. Осенью коллектив представляет его на первом сольном выступлении в столичном Дворце Спорта.

     

    Джерело: СЛУХ

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