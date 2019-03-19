Все очень секретно: исполнителю роли «М» в новом «Бонде» до сих пор не прислали сценарий



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Рэйф Файнс

Рэйф Файнс признался, что до сих пор не знает, о чем будет следующий фильм об агенте 007

Работа над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде, согласно многочисленным сообщениям, должна начаться через несколько недель, если создатели хотят выпустить его в апреле 2020 года. Однако Рэйф Файнс, который занял место Джуди Денч в качестве «М», рассказал, что по сей день не получил сценарий.

Актер признался, что понятия не имеет, о чем будет новый шпионский боевик.

«Я немного могу сказать. Информация о производстве «Бонда» такая же секретная, как и в британской разведке МИ6», - говорит он.

«Я понятия не имею, как будет называться фильм, и у меня даже еще нет доступа к сценарию», - рассказал Файнс, добавив, что точно знает лишь одно - работа над блокбастером начнется чуть позже в этом году.

«Я неустанно приставал к исполнительному продюсеру Барбаре Брокколи, чтобы она прислала мне сценарий, и мне сказали, что я его скоро получу. А еще я знаю, что Дэниел Крейг играет Бонда», - подытожил Рэйф.