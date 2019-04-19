Всегда голодна: Бейонсе рассказала о мучениях на жесткой диете



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Бейонсе

Исполнительница призналась, что сразу после родов она весила 98 килограммов

После рождения двойняшек 37-летняя певица сильно ограничила себя в еде. Бейонсе должна была в рекордные сроки прийти в форму перед выступлением на фестивале Coachella.

Певица с мировым именем редко откровенничает на личные темы. Недавно она рассказала о переживаниях по поводу своей фигуры. В 2017 году Бейонсе родила сына и дочь. В апреле 2018 года ей сказали, что она станет одной из главных звезд на фестивале музыки и искусств Coachella.

Бейонсе пришлось сесть на крайне жесткую диету, чтобы быстро привести себя в форму. «Для того чтобы достигнуть своей цели, я отказалась от хлеба, углеводов, сахара, молока, мяса, рыбы и алкоголя», - рассказала звезда.

Основу ее ежедневного меню составляли избранные крупы, фрукты и овощи. Певица страдала от таких жестких ограничений и находилась в плохом настроении. «Я практически ничего не могла есть, поэтому всегда была голодной», - пожаловалась Бейонсе.

Исполнительница призналась, что сразу после родов она весила 218 фунтов (98 килограммов). Ей пришлось не только худеть, но и восстанавливать мышцы. По ее словам, для нее это это было трудное путешествие. Она изо всех сил старалась сбалансировать свою карьеру с материнством.

«Просто я пыталась понять, как быть матерью шестилетнего ребенка и близнецов, которые нуждаются во мне. При этом заниматься спортом и отдавать себя творчеству. Мне приходилось много жонглировать», - поделилась Бейонсе.

Сегодня ее тело радует певицу намного больше. Звезда признает, что есть небольшие проблемы, но в целом она довольна результатом. Бейонсе до сих пор ставит себе рамки — прежде чем съесть что-то вкусное, они идет в спортзал и честно отрабатывает «маленькую слабость», пишет Mirror.

«Это не так, как раньше, когда я могла репетировать 15 часов подряд. У меня есть дети. У меня есть муж. Я должна заботиться о своем теле», - резюмировала певица.



