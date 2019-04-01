Певицу Пинк раскритиковали за фото ее двухлетнего сына без подгузника



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Пинк

Звезда ответила хейтерам

В воскресенье 39-летняя Пинк опубликовала в Instagram фотографию своего двухлетнего сына Джеймсона Муна и семилетней дочери Уиллоу, которые позируют с пеликаном у бассейна. Все бы ничего, но многие пользователи сети обратили внимание на то, что малыш на снимке без подгузника, и сочли кадр неприличным.

«С некоторыми из вас что-то серьезно не так. Обсуждаете пенис моего ребенка? Говорите про обрезание? Вы серьезно? Как любая нормальная мама на пляже, я даже не заметила, как он снял подгузник для плавания. Я удалила фото, потому что вы все мне противны. И теперь я отключу возможность комментирования своих постов, говорю нет негативу, который вы вносите в жизни других людей», - написала певица.

Напомним, певица, которая воспитывает двоих детей вместе с мужем, 43-летним Кэри Хартом, часто делится семейными фотографиями в социальных сетях, поэтому к критике фолловеров ей не привыкать. Недавно супруг звезды опубликовал короткий видеоролик, на котором их маленький сын катается на электромотоцикле. Несмотря на то что ребенку всего лишь два года, он уверенно сидит за рулем детской копии байка.