Вуди Аллен снимает новый фильм



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Вуди Аллен

Еще в феврале появилась информация о том, что режиссер Вуди Аллен, который судится с компанией Amazon из-за 4 неснятых фильмов, работает над новой картиной

Также сообщалось, что съемки 51-й по счету ленты режиссера пройдут в Испании.

Как пишет The Hollywood Reporter, рабочее название фильма – WASP2019. Съемки картины стартуют уже в июле в Сан-Себастьяне. Известно, что в ленте сыграют актеры Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джина Гершон («Шоугёлз»), Сержи Лопес («Лабиринт Фавна»), Луи Гаррель («Мечтатели») и Елена Анайя («Кожа, в которой я живу»).

Сюжет предстоящего фильма рассказывает о супружеской паре американцев, которые отправляются на кинофестиваль в Сан-Себастьян. Поддавшись магии кино и очарованию Испании, они заводят романы на стороне: она – с французским режиссером, а он – с привлекательной испанкой.

Как говорилось ранее, финансированием проекта занимается испанская компания Mediapro, которая уже сотрудничала с режиссером над фильмами «Вики, Кристина, Барселона» и «Полночь в Париже».

Компания согласилась поддержать новую картину, несмотря на все скандалы вокруг Вуди Аллена. «Мы сотрудничаем с Алленом на протяжении 10 лет. Как и во всех проектах, которыми мы занимаемся, мы судим о человеке по его работе», – объясняют свое решение представители Mediapro.

Напомним, предстоящая лента станет первой работой Вуди Аллена после скандала с #MeToo и Amazon Studios. Cервис нарушил условия сделки и отказался от контракта на 4 фильма Аллена из-за того, что пресса снова вспомнила историю, когда режиссера обвинили в сексуальных домогательствах к его приемной дочери (обвинения появились в 1993 году, дело было закрыто из-за отсутствия доказательств).

Компания отправила на полку уже готовый фильм Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» о романтических отношениях между 44-летним женатым бабником (Джуд Лоу) и 15-летней моделью (Эль Фэннинг), считая, что в свете последних скандалов выпускать такую ленту – слишком опрометчиво.

До недавних пор судьба ленты оставалась под вопросом, но все-таки фильм найдет своего зрителя. Уже этой осенью картина выйдет в прокат в Италии и еще нескольких европейских странах. Дистрибуцией «Дождливого дня в Нью-Йорке» занимается компания Lucky Red. Она подтвердила выход ленты в прокат, сообщив, что премьера запланирована на 3 октября.

Джерело: Buro 24/7