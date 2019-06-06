Создатель нашумевшего сериала «Чернобыль» назвал книги и фильмы, которые его вдохновляли



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Крейг Мейзин поделился своими препочтениями в соцсети

Мини-сериал «Чернобыль», ставший одним из самых успешных сериалов этого года, подошел к концу — 4 июня на канале HBO вышла последняя серия проекта.

После выхода финального эпизода создатель сериала Крейг Мейзин поблагодарил команду за работу и поделился книгами и фильмами, которыми он вдохновлялся при работе над сериалом.

В мудборд Мейзина вошли различные исследования — от книги нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, которая стала основополагающей, до фотопроектов из зоны отчуждения и доклада Международной консультативной группы по ядерной безопасности.

I am overwhelmed by the response tonight. On behalf of myself, Carolyn, Jane, Johan, Sanne, Jared, Stellan, Emily, HBO, Sky and the entire cast and crew who worked so hard and labored with such love...



...thank you, dyakuyu, dziakui, spasiba. — Craig Mazin (@clmazin) 4 июня 2019 г.

Две любимые фотокниги Мейзина на тему Чернобыля. Первая содержит снимки фотографа National Geographic, сделанные во время его 9 визитов в Чернобыль в течение 20 лет, а вторая — работы канадского фотографа, снятые в зоне отчуждения.

Также в список попали следующие фильмы:

«Иди и смотри» (1985), режиссер Элем Климов

«Чернобыль 3828» (2011), режиссер Сергей Заболотный

«Чернобыльская катастрофа» (1986), режиссер Владимир Шевченко

«Голос Людмилы» (2001), режиссер Гуннар Бергдаль

«Переживая катастрофу» (Surviving Disaster)

Сериал «Последний час» (Zero Hour)

«Секунды до катастрофы» (Seconds From Disaster)

Также создатель сериала советует прочесть специальный доклад МАГАТЭ INSAG-7. Мейзин считает его основным документом, который должен изучить каждый исследователь темы Чернобыля.

Джерело: Buro 24/7