Создатель нашумевшего сериала «Чернобыль» назвал книги и фильмы, которые его вдохновляли

Крейг Мейзин поделился своими препочтениями в соцсети

Мини-сериал «Чернобыль», ставший одним из самых успешных сериалов этого года, подошел к концу — 4 июня на канале HBO вышла последняя серия проекта.

После выхода финального эпизода создатель сериала Крейг Мейзин поблагодарил команду за работу и поделился книгами и фильмами, которыми он вдохновлялся при работе над сериалом.

В мудборд Мейзина вошли различные исследования — от книги нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, которая стала основополагающей, до фотопроектов из зоны отчуждения и доклада Международной консультативной группы по ядерной безопасности.

I am overwhelmed by the response tonight. On behalf of myself, Carolyn, Jane, Johan, Sanne, Jared, Stellan, Emily, HBO, Sky and the entire cast and crew who worked so hard and labored with such love...



...thank you, dyakuyu, dziakui, spasiba.