Роберт Дауни-младший будет спасать мир при помощи роботов



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Один из самых известных актеров Голливуда, возможно, и простился с ролью супергероя Железного человека

Но то на экране - в жизни же Роберт Дауни-младший продолжает спасать планету (но уже не от Таноса).

Основное зло, грозящее планете, по мнению актера, - это совсем не иллюзорный злодей, а реальная экологическая катастрофа. Справиться с последней он намерен при помощи нанотехнологий, что и анонсировал на прошедшей в Лас-Вегасе технологической конференции MARS (Machine Learning, Automation, Robotics and Space). Во время представления будущего проекта актер решил не вдаваться в детали, но анонсировал запуск своей инициативы уже на будущий год: в апреле 2020-го. Называться же кампания актера будет Footprint Coalition («Коалиция следа»). Свою речь Роберт начал с ироничной ремарки:

«Небольшое объявление: я даже не буду притворяться, что понимаю всю сложность той проблемы, с которой мы столкнулись. То, что я изображал гения на экране, ничего не значит. Но с другой стороны, я сыграл интересного персонажа, Тони Старка: из бездушного торговца оружием он превратился в человека, который согласен пожертвовать собой во благо других. Глядя на него, я понял, что хочу что-то сделать. К тому же теперь я безработный».

После же актер поставил самому себе достаточно высокую планку - разобраться с загрязнением планеты в ближайшее десятилетие:

«При помощи роботов и нанотехнологий мы можем существенно, если не полностью, очистить планету от загрязнения за следующие 10 лет. Я не могу избавиться от чувства тревоги за будущее».

О климатических катаклизмах и тоннах непереработанного пластика ученые бьют тревогу уже давно. Но лишь в последние годы на помощь науке начала приходить широкая общественность и известные личности. И участие в этой инициативе "Железного человека", если и не спасет планету полностью, то, определенно, пойдет ей на пользу.

Джерело: Hello!