Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессии и призналась, что не всегда была красивой



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Даша Астафьева

Экс-участница группы Nikita также поделилась своими мыслями о стандартах красоты

Украинская певица и эротическая модель Даша Астафьева снялась в фотосете для бренда Tommy Hilfiger и дала интервью изданию elle.ua.

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«Не нравится, когда красота как чай с сахаром»

Самый смелый эксперимент – это подстричься наголо. Особенно необычно это было для меня как любительницы стиля пинап и платьев с рукавами-фонариками. После того как я обрезала волосы, поняла, что полюбила кожаные косухи и простые платья: мне стало комфортно в этих образах. Потому что мне не нравится, когда красота как чай с сахаром – сладкая-сладкая. Всегда должен быть какой-то изъян, который нарушает образ.

«Никогда не была поклонницей синтетических вещей»

Лично для меня смелость – это всегда быть честной и преданной своим принципам. Главное во всем этом сохранить свою индивидуальность. Я бы посоветовала девушкам не пытаться надевать на себя вещи исключительно именитых брендов, выставляя напоказ названия. Мне кажется, женщина должна в первую очередь чувствовать форму и подходящую текстуру тканей своей одежды. Я, например, никогда не была поклонницей синтетических вещей. Простое хлопковое платье с вырезом всегда самое красивое.

«Я не всегда была красивой»

Буквально вчера на съемках мы с коллегой говорили о том, что в кино и театре хуже всего, когда всех ругают, а красивым девушкам говорят: «Ты была красивой, все было прекрасно». Это правда: от красивых женщин чаще всего ничего не ожидают. Я не всегда была красивой — мне пришлось бороться за красоту, причем я не имею в виду какие-то стандарты. Побороться в моем понимании – это доказать людям, что я не пустышка, что у меня есть позиция по отношению к своей стране, своей семье, своему творчеству. Я всегда чувствую, когда комплименты адресованы исключительно красоте, а когда тому, что я сделала сама. Каждая девушка должна научиться понимать, что именно в ней хвалят и чем восхищаются.

Об идеалах красоты

Меня очень вдохновляют фотографии Бетти Пейдж и Мэрилин Монро. Мэрилин для меня идеал женственности, прекрасных форм. И она всегда носила брюки с высокой талией и платья, которые открывают бедра и прикрывают плечи. Идеально!

Мне очень нравится Дита фон Тиз и то, что она не разделяет повседневный и нарядный гардероб. Женщина всегда должна быть праздником. А еще я восхищаюсь тем, как шикарно одевается Тильда Суинтон.

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