Зеленский похвастался подарком с «украинского Нью-Йорка»



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Владимир Зеленский с пряником

Пряник в форме Украины доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и одна - президент

Президент Украины Владимир Зеленский выложил фото с пряником в форме Украины, который ему прислали дети из поселка Новгородское Донецкой области. Фото Зеленский опубликовал в Facebook.

Президент Украины написал, что подарок ему подготовили дети из прифронтового поселка Новгородское Донецкой области, которое называют «украинским Нью-Йорком».

«Получил подарок от детей с украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая», - написал Зеленский.