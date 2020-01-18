  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Зеленский похвастался подарком с «украинского Нью-Йорка»

    • Розсилка
    <p>Владимир Зеленский с пряником</p> <div></div> - Зеленский похвастался подарком с «украинского Нью-Йорка»

    Владимир Зеленский с пряником

    Пряник в форме Украины доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и одна - президент

    Президент Украины Владимир Зеленский выложил фото с пряником в форме Украины, который ему прислали дети из поселка Новгородское Донецкой области. Фото Зеленский опубликовал в Facebook.

    Президент Украины написал, что подарок ему подготовили дети из прифронтового поселка Новгородское Донецкой области, которое называют «украинским Нью-Йорком».

    «Получил подарок от детей с украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая», - написал Зеленский.

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»

     

     

     

    дети Владимир Зеленский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ